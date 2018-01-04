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Buradasınız : » » AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: ABD'deki mahkeme tamamen FETÖ'nün bir tiyatrosudur

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: ABD'deki mahkeme tamamen FETÖ'nün bir tiyatrosudur

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'deki çadır mahkemesi tamamen FETÖ'nün bir tiyatrosudur. Karar uluslararası hukukun açıkça ihlalidir." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: ABDdeki mahkeme tamamen FETÖnün bir tiyatrosudur

New York'ta görülen 'ambargo davasın'da jürinin kararına bir yorumda AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi.

AK Parti Sözcüsü Ünal Twitter adresi üzerinden skandal kararla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Ünal, "ABD'de kurulan ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamı taşıyan kumpas davasından çıkan karar, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir, bir hukuk faciasıdır ve yok hükmündedir. ABD'de bir çadır mahkeme tarafından yürütülen bu dava; hakimi, savcısı, tanığı ve delilleriyle tamamen FETÖ’nün bir tiyatrosudur. Dava, içerideki gayrı milli unsurların da bir kez daha açığa çıkması bakımından turnusol vazifesi görmüştür. Türkiye kendisini bağlayıcı olan BM’nin ambargo kararlarına riayet etmiştir. ABD’nin tek taraflı ambargo kararının ise ne Türkiye için ne de başka devletler için bağlayıcı bir hükmü yoktur. Türkiye egemen bir devlettir. Bunun gereklerini de yerine getirmeye muktedirdir." açıklamasını yaptı.

 

 

 

 

 

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Etiketler: mahir ünal, AK Parti, abd dava
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