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AK Parti seçim beyannamesini bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda partisinin aday tanıtım toplantısına katılacak. Tanıtım toplantısı saat 14.00'da başlayacak.

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AK Parti'nin milletvekili aday tanıtım toplantısı, bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

24 Haziran seçimlerine dönük hazırlıkların devam ettiği AK Parti'de, seçim beyannamesi, seçim müzikleri ve sloganları ile kampanya konsepti tamamlandı.

Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.

Dün gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim beyannamesini açıklamak ve milletvekili adaylarını tanıtmak için milletin huzuruna çıkacaklarını dile getirerek yeni seçim müziklerinin de tanıtılacağını söyledi.

AK Parti seçim beyannamesinde, eğitimden sağlığa, ulaşımdan dış politikaya kadar 146 büyük proje duyurulacak.

"Beyannameyi tüm vatandaşlarımıza anlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TRT ortak yayınında, "Beyannamemiz içerisinde ne var ne yok bekleyen tüm halkıma, tüm vatandaşlarıma anlatacağım, duyuracağım." dedi.

 

BBP'den adaylar da toplantıya katılacak

BBP'den muvafakat alarak AK Parti listesinde aday gösterilen isimler de aday tanıtım toplantısına katılacak. MHP'den de bir temsilci toplantıda olacak.

AK Parti'nin ilk mitingi 26 Mayıs'ta

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 31 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kaynak: TRT Haber

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