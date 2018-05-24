AK Parti seçim beyannamesinde milli savunma vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı.

AK Parti'nin gelecek vizyonuna ışık tutan beyanname 360 sayfa. Yapılacaklar kültürden turizme, sağlıktan savunmaya 8 başlıkta toplandı.

Yerlilik oranı yüzde 65'in üzerinde

Savunma sanayi alanında 2004'te, ALTAY, ANKA, ATAK, BAYRAKTAR, HÜRKUŞ, MİLGEM gibi projelerle milli ve özgün üretim modeli başlatıldı.

Böylece sektördeki yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 65'in üzerine çıktı.

Savunmada yeni stratejiler

Bundan sonraki süreçte özellikle insansız otonom sistemler, yapay zeka uygulamaları, akıllı silah sistemleri konularında Türkiye'yi dünyada en ileri noktaya taşıyacak stratejiler ve yol haritaları oluşturulacak.

Özel sektörün savunma, havacılık ve uzay alanında etkinliğini artırarak devam ettirilecek.

Satışta yeni hamle

Yeni dönemde savunma ihracatı hız kazanacak. Dost ve kardeş ülkelere satışında hamleler yapılacak. Sertifikasyon süreçleri tamamen yurt içinde çözülecek.

Ar-Ge ve prototip aşaması tamamlanan Altay Milli Tankı'nın seri üretimi yapılacak.

Altay Tankı'nın Milli Güç sistemi Ar-Ge aşaması tamamlanarak ürün haline getirilecek. Ayrıca hava araçlarının motorları yerli olarak tasarlanıp üretilecek.

Yeni taarruz İHA'lar yolda

İHA teknolojisinde elde edilen birikimler çok daha ileriye taşınacak. Stratejik Sınıf Taarruzi İnsansız Hava Araçları (İHA) üretilecek.

Bu İHA'lar daha yüksek irtifalarda uzun süre uçuş yapabilen, 1.5 ton taşıma kapasitesine sahip, milli AESA radarı ile donatılmış türbin motoruna sahip olacak.

Milli insansız savaş uçağı 2023'te hazır

Milli akıllı bombalarla donatılacak İHA, 2020 yılında hizmetine sunulacak. Savaşan İnsansız Uçaklar alanında Ar-Ge çalışmalarına başlanacak. Milli insansız savaş uçağı 2023 yılına kadar geliştirecek.

En büyük deniz projesi: Havuzlu Çıkarma Gemisi

AK Parti hükümeti döneminde başlatılan en büyük deniz projesi olan Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) donanmaya dahil edilecek. Gemi açık denizlerde görev yapacak.

Uzun menzilli füze projeleri

Milli alçak, orta ve uzun irtifa hava savunma sistemleri projeleri tamamlanacak.

Bilgisayar işlemci çip tasarım merkezleri kurulacak, radar, elektronik harp, uzun menzilli füze projeleri tamamlanacak.

Türksat 6A, 2020'de uzayda

Türkiye'nin uzay konusundaki çalışmalarda yeri güçlendirilecek haberleşme uydusu projesini tamamlanacak.

Türksat 6A uydusu 2020'de fırlatmaya hazır olacak. Uzay Ajansı bu yılın içinde kurulacak.

Kaynak: AA