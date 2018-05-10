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AK Parti seçim beyannamesi 25 Mayıs'ta açıklanacak

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti seçim beyannamesinin 25 Mayıs'ta açıklanacağını, adayları da tanıtacaklarını duyurdu.

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AK Parti seçim beyannamesi 25 Mayısta açıklanacak

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partilerine başvuran 7 bin 340 milletvekili aday adayının mülakatlarını 12 Mayıs'ta bitireceklerini belirterek, "Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız, aynı gün seçim beyannamemizi de açıklayacağız" dedi. 

Ünal, İYİ Parti'ye katılan 15 CHP milletvekilinin yeniden partilerine dönmeleri için de şunu söyledi: 

"Şunu unutmasınlar ki pazarlık her zaman parayla olmaz, Güneş Motel'de olduğu gibi başka şekillerde de olur. Ama en çirkin pazarlık parayla yapılan pazarlık değildir, en çirkin pazarlık milletin iradesi üzerinden kişisel hesaplarınız doğrultusunda yapılan pazarlıktır."

Kaynak: AA 

Etiketler: seçim, mahir ünal, AK Parti, 24 Haziran
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