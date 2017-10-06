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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, ameliyat oldu

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Bursa'da ameliyat oldu.

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, ameliyat oldu

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Bursa'da ameliyat oldu.

Alınan bilgiye göre, safra kesesindeki rahatsızlığı nedeniyle dün hastaneye yatırılan Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, sabah erken saatlerde ameliyata alındı.

Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği, Çelik'in daha sonra odasına çıkarıldığı bildirildi.

Faruk Çelik'in 2 gün sürecek tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. 

Etiketler: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, faruk çelik, bursa, Ameliyat
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