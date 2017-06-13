'AK Parti olarak sözünün eri hükümetiz'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et fiyatlarına ilişkin, "Spekülatörlerin bu heveslerini kursağında bırakmak için başka önlemlerimizi, tedbirlerimizi devreye koyacağız, kimsenin endişesi olmasın. Kurban Bayramı'na da gerekli hazırlıklarımız var, hayvan varlığında bir sıkıntımız yok." dedi.

Çelik, beraberinde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek kentte yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Çelik, Şanlıurfa'ya önemli hizmetler kazandırmak için geldiklerini ifade ederek, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve ekibini burada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir gazetecinin "et fiyatlarına" ilişkin sorusuna Çelik, hayvan varlığıyla ilgili bir sıkıntının bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Et fiyatlarıyla ilgili bir kere hayvan varlığıyla ilgili bir sorun yok, fakat ramazan ayının, yazın ve hemen akabinde Kurban Bayramı'nın yaklaşıyor olmasından kaynaklanan, spekülatif bazı oyuncuların hareketlenmeleri var. Ama şunu ifade edeyim bu geçici ve şu anda stabil hale gelmeye başladı. Şu anda bazı büyük alışveriş merkezlerinde 6 alış veriş merkezinde 32,9 TL'ye kıyma, 35,9 TL'ye de kuşbaşı satışı yapılmaktadır. Yani vatandaşlarımıza en yakın yerden bu imkanı sunuyoruz. Spekülatörlerin bu heveslerini kursağında bırakmak için başka önlemlerimizi, tedbirlerimizi devreye koyacağız, kimsenin endişesi olmasın. Kurban Bayramı'na da gerekli hazırlıklarımız var, hayvan varlığında bir sıkıntımız yok."

"Sözünün eri hükümetiz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da DSİ tesislerinin temel atma ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım töreni için Şanlıurfa'ya geldiklerini anımsatarak, hizmetlerin kente hayırlı olmasını diledi.

Son yıllarda kente önemli yatırımları kazandırdıklarını ve bunun da artarak devam edeceğini vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Heybemiz dolu geldik, çok büyük yatırımlar var. Şanlıurfa GAP'ın merkezi, burası gerçekten dünyayı doyuracak bir gıda üretim ve ihracat merkezi. Bu yüzden biz hükümet olarak Şanlıurfa'ya çok büyük önem veriyoruz. AK Parti hükümetleri zamanında büyük çalışmalar yapıldı. Şanlıurfa'da 764 milyon TL değerinde 12 tesisin temelini atacağız. AK Parti olarak sözünün eri hükümetiz, söz verince yaparız ama yapamayacağımız şeyin de sözünü vermemiz doğru değil onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Netice olarak her anlamda önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

Programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız ve Mehmet Akyürek ve ilgililer katıldı.

Bakanlar Çelik ve Eroğlu, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kent ormanı için protokolü imzaladı.