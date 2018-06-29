AK Parti'nin olağan kongresinin 18 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi.
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AK Parti olağan kongresi 18 Ağustos'ta yapılacak
AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı 10 Temmuz'da belli olacak
FETÖ'nün emniyet, askeri ve mülkiye yapılanmasına ağır darbe
Cumhur İttifakı OHAL'in kaldırılmasında hemfikir
Kapadokya'da yıldızlar altında kamp
FETÖ'nün finans yapılanması davasında 14 sanığa hapis
Ankara’da 175 bekçi yemin etti
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti