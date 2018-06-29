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AK Parti olağan kongresi 18 Ağustos'ta yapılacak

AK Parti'nin olağan kongresinin 18 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi.

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AK Parti olağan kongresi 18 Ağustosta yapılacak

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