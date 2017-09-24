Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle bir. AK Parti ne kadar güçlenirse Türkiye o kadar güçlenir." dedi.

Sarıeroğlu, Mamak Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Mamak 6. Olağan İlçe Kongresinde, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın hem AK Parti teşkilatları hem de toplumun önündeki en önemli rol modeller olduğunu belirten Sarıeroğlu, teşkilat olarak kendilerinin de Erdoğan ve Yıldırım gibi gecelerini gündüze katarak, usanmadan aynı inanç ve performansla çalışmalarını sürdürmek zorunda olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin 2019, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin olduğunu anımsatan Sarıeroğlu, "AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle bir. AK Parti ne kadar güçlenirse Türkiye o kadar güçlenir. Bundan sonra da güçlenmeye, bu kongremiz vesilesiyle gücümüze güç, enerjimize enerji karmaya devam edeceğiz. İçeride ve dışarıda tuzak kuranlara karşı dimdik ayakta uyanık olacağız. 2019 seçimlerine güçlü bir şekilde gireceğiz." diye konuştu.

"Çok daha iyisini yapabilecek potansiyele sahip olduğumuzun farkındayız"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de yapılan kongrenin ülkeye, Ankara'ya, partilerine ve demokrasiye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Görevlerini sadece siyasal görevler olarak görmediklerini belirten Şahin, üstlenilen görevlerin millete hizmet etmek için birer vesile olduğunu söyledi.

Şahin, 16 Nisan'daki halk oylamasında gerek Mamak'ta gerekse de Ankara'da yüzde 50'lik "evet" oyuna ulaşamamış olmanın mahcubiyetini yaşadıklarını dile getirerek, "Ankara olarak çok daha iyisini yapabilecek imkana, güce ve potansiyele sahip olduğumuzun farkındayız. Sayın Başbakanım; bugünden sonra bu kongre vesilesiyle gece gündüz, yağmur çamur, kar kış, dere tepe demeden çalışmalarımızı daha büyük bir hızla sürdüreceğimize, hem Mamak'ı hem Ankara'yı layık olduğu oy oranlarına taşıyacağımıza huzurunuzda bütün teşkilatımız adına söz veriyoruz." dedi.