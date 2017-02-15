  • 16 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » AK Parti MYK'da referandum çalışmaları ele alındı

AK Parti MYK'da referandum çalışmaları ele alındı

Başbakan Yıldırım başkanlığında yapılan MYK toplantısında, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin kampanya sürecinde, teşkilatın sahada yürüteceği çalışmalar ele alındı.

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AK Parti MYKda referandum çalışmaları ele alındı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, kampanya sürecine ilişkin 25 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak tanıtım toplantısı konuşuldu.

Toplantıda, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyetin çalışmaları ile adım adım halk oylamasına gidilen süreçte, AK Parti teşkilatının sahada yapacağı çalışmalar ve cumhurbaşkanlığı sisteminin halka nasıl anlatılacağı değerlendirildi.

Kampanya sürecinde meydanlardaki yeni şarkıların, sloganların ve afişlerin masaya yatırıldığı toplantıda, referanduma ilişkin son anketler de ele alındı.

Bölgeye göre Kürtçe ve Arapça şarkılara, Karadeniz ve Ege ezgilerine ağırlık verilecek kampanya sürecinde sadece şarkılarda değil, söylemlerde de buna vurgu yapılacak. Doğu ve Güneydoğu'da yapılan yatırımlar, cazibe merkezleri anlatılacak. Kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı, çatışmacı değil uzlaşmacı bir dil kullanılacak.

Söylem birliği sağlanması

Kampanya sürecinde cumhurbaşkanlığı sisteminin halka anlatılmasına ilişkin yol haritasının da değerlendirildiği toplantıda, yeni sistemin birinci ağızdan doğru şekilde vatandaşlara anlatılması ve söylem birliğinin sağlanması üzerinde duruldu.

"Memleket meselesi" vurgusu

Düzenlemenin tek bir isim için yapılmadığı anlatılacak, "Mesele, memleket meselesi" vurgusu yapılacak.

Kampanya sürecine ilişkin detayların Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım'ın düzenleyeceği toplantı ile anlatılması bekleniyor. Bu toplantı ile AK Parti'de kampanya sürecinin tam anlamıyla başlaması hedefleniyor.

"Neden 'Evet' denildiği gerekçeleriyle anlatılmalı"

Başbakan Yıldırım, MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde, basına kapalı gerçekleşen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Eğitim Programı"na katıldı.

Teşkilatların, meydanlara inmeden Ankara'da eğitim programına alınmasına ilişkin 81 ilden gelen katılımcılara hitap eden Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna, neden "Evet" denildiğinin vatandaşlara gerekçeleriyle anlatılması gerektiğini kaydetti. AA

Etiketler: referandum, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti MYK toplantısı, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı
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