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AK Parti MYK ve MKYK Cuma günü toplanıyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

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AK Parti MYK ve MKYK Cuma günü toplanıyor

AK Parti seçimlerde ipi göğüsleyen parti oldu. 64 ilden birinci çıktı, bunların 23'ü büyükşehir.

Parti geleneği devreye girdi. Önceki seçimlerde olduğu gibi, vakit kaybetmeden seçim sonuçları masaya yatırılacak.

İl il, ilçe ilçe sonuçlar analiz edilecek, ayrıntılı raporlar hazırlanacak.

Bunun için Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplanacak.

Toplantılarda seçim sonuçları detaylıca değerlendirilecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: son dakika, cumhurbaşkanı erdoğan, AK Parti
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