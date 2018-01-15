AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
18.30'da başlayan ve AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısı 3 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
18.30'da başlayan ve AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
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