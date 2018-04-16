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Buradasınız : » » AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti MYK Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik uyum paketi çalışmaları ve kongre süreci görüşülecek.

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AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. AK Parti’de uyum paketi için oluşturulan alt komisyonların, çalışmalarını kısa sürede tamamlaması bekleniyor.

Hazırlanan ilk uyum paketiyle ilgili son sözü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

Çalışmalardaki son durum Merkez Yürütme Kurulu’nda ele alınacak. MYK’nın diğer bir gündem maddesi de AK Parti’deki kongre süreci.

AK Parti’de il kongreleri 6 Mayıs’taki İstanbul kongresi ile son bulacak. Gelinen aşamada AK Parti teşkilatlarındaki yenilenme süreci de, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantıda masada olacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: MYK, AK Parti
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