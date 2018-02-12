AK Parti MYK toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı saat 19.30'da başladı.
Gündemde Zeytin Dalı Harekatı var.
Kaynak: AA
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı saat 19.30'da başladı.
Gündemde Zeytin Dalı Harekatı var.
Kaynak: AA