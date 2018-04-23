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AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

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AK Parti MYK toplandı

Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 21.00'de başladı.

Kaynak: AA

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