AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Toplantı AK Parti Genel Merkezi'nde saat 14.30'da başlayacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'a gerçekleştireceği ziyaret, Merkez Yürütme Kurulu'nun önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Ziyaret öncesi, terörle mücadele başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular üzerinde değerlendirme yapılacak.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize gerginliği, MYK'da görüşülmesi beklenen bir diğer sıcak başlık..

İki ülkenin karşılıklı olarak vize işlemlerini askıya alması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, AK Parti'deki olağan kongre süreci de değerlendirilecek.



