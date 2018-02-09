AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.45'te başladı.
Kaynak: AA
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.45'te başladı.
Kaynak: AA
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