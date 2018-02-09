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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı.

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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.45'te başladı.

Kaynak: AA 

Etiketler: mkyk, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti
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