  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı saat 14.40'ta başladı.

Etiketler: AK Parti, mkyk toplantısı
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