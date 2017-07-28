  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 15.25'te başladı.

Etiketler: AK Parti, mkyk toplantısı
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