  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı, saat 16.10'da başladı.

Etiketler: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, ak parti mkyk
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