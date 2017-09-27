  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » AK Parti MKYK toplantısı 3 saat sürdü

AK Parti MKYK toplantısı 3 saat sürdü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi.

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AK Parti MKYK toplantısı 3 saat sürdü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Etiketler: recep tayyip erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı
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