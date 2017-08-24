  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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AK Parti MKYK toplantısı 3 saat 45 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.

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AK Parti MKYK toplantısı 3 saat 45 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.

Etiketler: ak parti mkyk toplantısı, recep tayyip erdoğan
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