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AK Parti MKYK toplandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi.

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AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3 saat sürdü.

Kaynak: AA

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, ak parti mkyk, AK Parti
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