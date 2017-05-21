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Buradasınız : » » AK Parti MKYK listesi belli oldu

AK Parti MKYK listesi belli oldu

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde yeni MKYK listesi açıklandı.

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AK Parti MKYK listesi belli oldu

İşte yeni MKYK listesi:

Binali Yıldırım

Abdülhamit Gül

Ahmet Sorgun

Ali Aydınlıoğlu

Asuman Erdoğan

Bekir Bozdağ

Berat Albayrak

Burhan Kuzu

Bülent Karakuş

Cahit Özkan

Cevdet Yılmaz

Çiğdem Karaaslan

Efkan Ala

Erol Kaya

Ethem Sancak

Fatih Şahin

Fevzi Şanverdi

Hacı Ahmet Özdemir

Hamza Dağ

Harun Karacan

H. Kübra Öztürk

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İsa Sinan Göktaş

E. Emrah Karayel

Jülide Sarıeroğlu

Mahir Ünal

Markar Esayan

Mehmet Emin Yılmaz

Mehmet Mehdi Eker

Mehmet Muş

Murat Baybatur

Mustafa Ataş

Mustafa Köse

Mustafa Savaş

Mustafa Şentop

Mustafa Yel

Nurettin Canikli

Öznur Çalık

Ravza Kavakçı Kan

Recep Uncuoğlu

Rumeysa Kadak

Süleyman Soylu

Tamer Dağlı

Vedat Demiröz

Yasemin Atasever

Zeki Aygün

Zelkif Kazdal

Zeyid Aslan

Zeynep Alkış

Etiketler: ak parti olağanüstü kongresi, ak parti mkyk listesi
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