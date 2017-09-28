AK Parti milletvekilleri Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

AK Partili bir grup milletvekili, aileleriyle birlikte işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen haftalarda gergin günler yaşayan işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek yalnız bırakmama çağrısına uyan AK Parti milletvekilleri Halis Dalkılıç, Ahmet Aydın, Nureddin Nebati, Tülay Kaynarca, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Fatma Benli, İsmail Tamer, Halis Dalkılıç, Hasan Karal, Haluk İpek ve Adnan Günnar Harem-i Şerif'e gitti.

Aileleriyle birlikte giden milletvekilleri, Kudüs'ün yanı sıra Filistin'in diğer bazı tarihi şehirlerini de ziyaret ederek, İsrail işgali altında yaşayan Filistin halkının karşılaştıkları zorluklara yerinde tanıklık etti.

Filistin'in El Halil kentinde bulunan ve yarısı İsrail tarafından sinagoga çevrilerek Yahudilere tahsis edilen Hazreti İbrahim Camisi'ne de gelerek burada namaz kılan milletvekilleri, camiye gidebilmek için İsrail askeri kontrolünde metal arama dedektörlerinden ve demir turnikelerden geçmek zorunda olan cemaatle sohbet etti.

Milletvekillerinin Mescid-i Aksa ve Hazreti İbrahim Camisi'ni ziyaretleri esnasında Filistinliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için dua edip, tezahüratta bulunarak muhabbetlerini dile getirdi.

AK Partili milletvekilleri, Mescid-i Aksa'da kıldıkları öğle namazının ardından Türkiye'ye dönmek üzere havalimanına geçti.