AK Parti Milletvekili Sofuoğlu Meclis’e spor aracıyla geldi

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'de kayıt işlemlerini yaptırdı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Meclise spor arabasıyla gelen Sofuoğlu, bir gazetecinin "Neden motorla değil de arabayla geldiniz" sorusuna, "Motorla daha yoğun zamanlarda gelmek istiyorum. Bugün burası sakindir dedim." yanıtını verdi.

Yarış kariyerini 1,5 ay önce sonlandırıp jübile yaptıktan sonra, ailesiyle birlikte stressiz bir hayat geçireceğini düşündüğünü ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine milletvekilliği için aday olduğunu anlatan Sofuoğlu, görevi, Erdoğan'a duyduğu sevgi ve saygısı ile onun yanında durmak için kabul ettiğini söyledi.

“Hedef kitlem gençler ve sporcular olacak”

Bir siyasetçi olarak yetişmediğini, bu konuda eğitim almadığını ve kendini geliştirmediğini ifade eden Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetin içerisinde en büyük hedefim sporda faydalı olabilecek, sporda iz bırakacak adımlar atabilmek. Sıfırdan gelmiş bir sporcu olarak kariyerim boyunca çok sıkıntılar yaşadım. Benim gibi sıkıntıları olan sporcu kardeşlerim var.

Hedef kitlem siyasetin içerisinde gençler ve sporcular olacak. En iyi bildiğim işte faydalı olabilmek için hizmet vermeye çalışacağım. 20 yılı aşkın süre boyunca spor hayatımda ülkemi temsil ettim şimdi ise ülkeme spor konusunda hizmet vermek için çalışacağım. Rabbim inşallah çıkmış olduğum bu yolda bize yardımcı olur."

“Bu saatten sonra hızı doğru noktada kullanacağım”

"Yeni dönemde gaza basan mı normal hızda seyreden bir Sofuoğlu mu göreceğiz" sorusu üzerine Kenan Sofuoğlu, motor ve arabasından hızı sevdiğinin zaten belli olduğunu söyledi.

Yarışları bıraksa da hızı bırakamayacağını vurgulayan Sofuoğlu, "Bu saatten sonra hızı doğru noktada, bir milletvekiline yakışır şekilde ve işimde hızlı olmak amacıyla kullanacağım. Tabii ki bir çizgim var, yaşım ve yaşam tarzım itibarıyla, gençlerin beğenisi kazanacak bir hayat yaşamaya çalışacağım." diye konuştu.

“İnşallah bize bu yolda iz bıkacak işler yapmak nasip olur”

İnsanların kendisini sporcu olarak tanıdığını ve sevdiğini ancak bir partiye bağlandığı için bazı kişilerin tepkisini çektiğini aktaran Sofuoğlu, "Faydalı işler yaparak her kesimin takdirini, sevgisini kazanmak için çalışacağım. Bir siyasette, bir kariyer yapmak için burada değilim en iyi bildiğim dalda, sporda faydalı olmak için buradayım. AK Parti gibi güçlü bir teşkilatın içerisinde olduğum için faydalı olabileceğimi düşünüyorum. İnşallah bize bu yolda iz bıkacak işler yapmak nasip olur." ifadesini kullandı.

"İlk yapacağı işin ne olacağı" sorusu üzerine Sofuoğlu, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını ancak televizyonlarda sadece futbol haberleri çıktığını, bunun değişmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

Sofuoğlu, Türkiye'de binlerce lisanslı sporcu olduğunu, bunlara sahip çıkmaya çalışacağını söyledi.

"Genç sporcuların vekil ağabeyi olmak anlamında bu yola girdim"

Kariyeri boyunca spor yönetmeliğindeki bazı eksiklerle karşılaştığının altını çizen Sofuoğlu, "Spor yönetmeliğinin değişmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Çünkü ben bu yönetmelikteki bazı eksikliklere çok takılan biriydim. Mesela biz milli sporcuyuz ama gerçek anlamda milli sporcu hiç olamadık. Çünkü yönetmeliğimize göre, profesyonel sporcu bile olamadık. Benim gibi bir çok genç sporcu, nice dünya şampiyonları var, ismi duyulmayan, ufak tefek maaşla geçinmeye çalışan, uçak bileti alamayan, o kadar başarılı yetenekli kardeşlerim var. Ben bu gençlere öncülük, ağabeylik yapacağım. Yani genç sporcuların vekil ağabeyi olmak anlamında bu yola girdim. İnanıyorum ki faydalı olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Sofuoğlu, ismini duyuramayan sporculara hak ettiği değerin verilmesi için elinden gelen çabayı göstereceğini kaydetti.

Alpay Özalan da kaydını yaptırdı

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da Meclis’e kayıt yaptıran isimler arasında yer aldı. Özalan, verimli bir seçim kampanyası süreci geçirdiklerini ve seçim sonucunda büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizeceği yolda millete hizmet edebilmek için çok hırslı ve inançlı olduğunun altını çizen Özalan, şöyle konuştu:

"Milletimiz benim hırslı bir kişilik olduğumu futbolculuk dönemimden bilir. Allah'a hamd olsun ki bize verilen görevleri bugüne kadar layıkıyla yerine getirdik, bundan sonra da getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok hırslıyım, çok inançlıyım."

“Fair play olması gerekiyorsa alırım”

Spor hayatında bir fair play ödülüne sahip olduğu, bu durumun siyasete nasıl yansıyacağı da sorulan Özalan, fair play ödülünü aldığı dönemde pozisyonların farklı olduğunu, Meclisteki pozisyonun ne olacağını henüz bilemediğini belirterek, "Fair play olması gerekiyorsa alırım, mücadele edilmesi, karşı konulması gerekiyorsa karşı da koyarım." dedi.

Özalan, "Mecliste sürekli tartışmalar yaşanıyor, bazen kavgalar dahi çıkabiliyor" denilmesi üzerine, şiddet gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade ederek, "Şunu çok net söyleyebilirim; özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak hakarette karşılarına benim çıkacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

“Burada yaşadığım heyecanı hiç yaşamadım”

Kendisinin öncelikle tüm spor dallarına hizmet etmek üzere Mecliste olacağını belirten Özalan, "Bize verilen görev ne olursa onu layıkıyla yerine getireceğiz. Futbol yaşantımda binlerce insanın karşısına çıktık, ülkemizi temsil ettik ve dünya üçüncüsü olduk ama inanın burada yaşadığım heyecanı hiç yaşamadım." ifadelerini kullandı.

“Alpay'ın futbol hayatından dolayı düzen değişikliğine alışkınım”

Alpay Özalan'ın eşi Cansel Özalan ise hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını söyledi. Eşinin babasının vefatından dolayı üzüntülü bir dönem geçirdikten sonra şu an çok mutlu olduğunu ifade eden Özalan, "Çok mutluyum. Alpay'ın futbol hayatından dolayı düzen değişikliğine alışkınım. Ama Ankara'yı seviyorum, benim için değişen bir şey yok." diye konuştu.

Özalan'ın rozetini kızı Öykü Özalan taktı.

Kaynak: AA