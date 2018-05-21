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AK Parti milletvekili listesini YSK'ya teslim etti

AK Parti'nin milletvekili aday listesini seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

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AK Parti milletvekili listesini YSKya teslim etti

YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

İŞTE AK PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu.

-Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday oldu

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday oldu.

-AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Listesinde, motosikletçi Kenan Sofuoğlu, güreşçi Selçuk Çebi ve teknik direktör Alpay Özalan da yer aldı.

-Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi listede yer almadı.

-Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.

Kaynak: AA

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