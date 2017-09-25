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AK Parti Milletvekili Abdulkadir Yüksel vefat etti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in, Ankara'da hayatını kaybettiği öğrenildi.

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AK Parti Milletvekili Abdulkadir Yüksel vefat etti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Yüksel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberinin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve bazı AK Parti milletvekilleri Güven Hastanesi'ne geldi.

Abdulkadir Yüksel, 3 Temmuz 1962'de Şanlıurfa Birecik'te doğdu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitiren Yüksel, 10 yıl Birecik Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Yüksel'in 3 çocuğu bulunuyor.

Etiketler: AK Parti Milletvekili Abdulkadir Yüksel vefat etti, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel
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