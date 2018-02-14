AK Parti-MHP seçim ittifakı çalışmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum

Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyon başkanlarıyla ile toplantı yapacak.

Çalışmaya ilişkin son sözü liderler söyleyecek, mutabakat metni kamuoyu ile paylaşılacak.

Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Parti Heyeti Başkanı Şentop, çalışmalarla ilgili dün akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunum yaptıklarını söyledi.

İttifak komisyonunda hangi başlıklarda mutabakat sağlandı ?

Seçim sistemi değişmeyecek. Yüzde 10 seçim barajı korunacak. Oy pusulasında üstte ittifakın adı, altta partilerin logosu yer alacak.

İttifaka katılan partilerin milletvekili listeleri ayrı ayrı olacak. Seçmenin verdiği oy ittifaka gidecek yani baraj sıkıntısı yaşanmayacak.

Ama partiler kendi aldıkları oya göre illerde milletvekili çıkaracak. Sandıkta tek mühür kullanılacak.

Komisyon; ittifakın yanı sıra uyum yasaları için de çalıştı. Yerel seçimlerle ilgili yasal düzenlemeleri de konuştular.

Seçilme yaşı 18'e düşürülecek. Tek zarf, tek sandık olacak.

Kaynak: TRT Haber