AK Parti-MHP ittifakının adı 'Cumhur İttifakı' olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısınından ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Genel Başkanlar olarak bu konuda mutabık kaldık. İttifakın ismine 'Cumhur ittifakı' diyebiliriz.

- (İstismar düzenlemesi) Şu anda mevcut yasalar içinde idam yok ve böyle bir değişikliğin yapılabilmesi için ana muhalefetin de buna destek vermesi gerekir.

- Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler, vesaireler, bunları aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım.

İttifak komisyonunda hangi başlıklarda mutabakat sağlandı?

Seçim sistemi değişmeyecek. Yüzde 10 seçim barajı korunacak. Oy pusulasında üstte ittifakın adı, altta partilerin logosu yer alacak.

İttifaka katılan partilerin milletvekili listeleri ayrı ayrı olacak. Seçmenin verdiği oy ittifaka gidecek yani baraj sıkıntısı yaşanmayacak.

Ama partiler kendi aldıkları oya göre illerde milletvekili çıkaracak. Sandıkta tek mühür kullanılacak.

Komisyon; ittifakın yanı sıra uyum yasaları için de çalıştı. Yerel seçimlerle ilgili yasal düzenlemeleri de konuştular.

Seçilme yaşı 18'e düşürülecek. Tek zarf, tek sandık olacak.

Kaynak: TRT Haber, AA