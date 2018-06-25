AK Parti-MHP ittifakı iki partiye de kazandırdı

İpi AK Parti ve MHP birlikte göğüsledi. Kazanan Cumhur İttifakı oldu. İki parti de seçimde ittifak yapmanın yararını gördü.

MHP'li seçmen Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının arkasında durdu.

Zafer Cumhur İttifakı'nın

Sonuçlar MHP’nin oylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gittiğini gösterdi.

Milletvekilli genel seçimlerinde AK parti ve MHP’nin tek tek oy yüzdelerinin hemen hemen toplamı, Erdoğan’ın aldığı oya denk oldu.

İnce'nin oyları CHP'yi geçti

Millet İttifakı'nda ise CHP'nin adayı Muharrem İnce partisinin üzerinde oy aldı.

Bu Millet İttifakı'ndan cumhurbaşkanlığı seçiminde İnce’ye diğer partilerden oy gittiği anlamına geliyor. Biraz da ittifak içinde olmasa da HDP'den gitti.

CHP 6 ilde ilk sırada yer aldı

CHP bir önceki seçimlerde sadece 6 ilde yarışı ilk sırada tamamlamıştı. Bu sayı değişmedi.

İzmir, Aydın, Muğla, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, CHP'nin ilk sırada yer aldığı iller oldu.

İyi Parti kıl payı geçti, Saadet Partisi kaybetti

İyi Parti itttifak içinde yer aldığı için zaten Meclis'e girecekti. İlk girdiği seçimde yüzde 10 barajını da kıl payı geçmiş oldu.

Millet ittifakının kaybedeni ise Saadet Partisi oldu. İttifak partiye vekil getirmedi.

Adaylara yaradı

Ayrıca ittifak sadece CHP listesinden giren adaylarına yaradı.

Meclis'te temsil edilip edilmeyeceğine o listedeki bir kaç isim karar verecek.

Kaynak: TRT Haber