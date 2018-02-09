AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda değişim

Selim Temurci, AK Parti İl Başkanlığında konuyla ilgili basın toplantısında, "Onurla şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim" dedi.

Temurci, "Bugün çok özel bir gün benim için. Dün gece 11'e çeyrek kala genel merkezden arandığımda dün 8 Şubat'tı. Bugün 9 Şubat. Çok güzel tevafuk. Tam 3 yıl sonra bu buluşmayı bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun." diye konuştu.

"Onurla şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim." diyen Temurci, "Tüm çalışma arkadaşlarıma, teşkilatımızın bütün mensuplarına bu dava için bizimle döktüğü ter için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Teşkilatın her bir ferdine bizden yana haklarımız helal olsun. Zor bir dönem de 3 genel başkanla çalıştım. 3 yılı birlikte geçirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA/DHA