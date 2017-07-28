'AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değil'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) devam ederken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Toplantının ana gündeminin, AK Parti'nin 6. Olağan Genel Kurulu ile ilgili çalışmaların, 14 Ağustos'ta kutlanacak 16'ncı kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin oluşturduğunu belirten Ünal, Meclis parti grubunun çalışmaları ve Meclis gündeminin de ele alınan konular arasında olduğunu söyledi.

Açıklamasının ardından bir gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanı, bu hafta hem TBMM'de hem de genel merkezde yaptığı toplantıda iki önemli mesaj verdi. İlkinde 'teşkilata yönelik bizim adım atmamızı beklemesinler, dava idrakiyle bağdaşmayanlar.' ifadesini kullandı. Dün kapalı grup toplantısında da 'yorulan varsa kenara çekilsin.' ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın bu mesajının adresi nedir?" sorusuna Ünal, AK Parti'nin 9 milyonun üzerinde üyesi bulunduğunu, 2 milyona yakın belde ve mahalle başkanına varıncaya kadar çok geniş bir aile olduğunu söyledi.

Ünal, bu geniş ailenin 15 yıldan beri Türkiye'yi büyük hedeflere taşımak için geceli gündüzlü bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal olarak Cumhurbaşkanımızın bu mesajı, hem teşkilatlarımıza hem belediye başkanlarımıza hem milletvekillerimize. Bu mesaj aslında bu davada bugüne kadar yol yürüyen bütün yol arkadaşlarımıza. Hepsinden önemlisi biz, her yıl kendi muhasebesini yapan, her dem yeniden doğan, bulanmadan akan bir hareketiz.

Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği, evet, herhangi bir şekilde Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmek için çıktığımız bu kutlu yürüyüşte, herhangi bir şekilde AK Parti'nin temel ilkelerinden, değerlerinden uzaklaşan bir davranış içerisinde olması kabul edilemez bir durum olduğu için. Evet böyle bir durum varsa tabii ki AK Parti bugüne kadar gereğini yaptığı gibi bundan sonra da yapacaktır. Bunu Cumhurbaşkanımızın genel olarak siyasete bakış açısı ve bir muhasebe olarak görmekte fayda var."

"AK Parti ile MHP arasında sorun yok"

Tuğrul Türkeş'in kabine dışında kalmasının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmeleri sorulan Ünal, AK Parti olarak temel ilkelerinin, "meseleleri kişiselleştirmeden ele almak ve Türkiye'nin ali menfaatleri söz konusu olduğunda kendi menfaatlerini kenara koymak" olduğunu söyledi.

Eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Türkiye'nin en çok ihtiyacı duyduğu anda, geçici hükümetin kurulması aşamasında, "Ben, devletim bana ihtiyaç duyduğunda üzerime düşen sorumluluğu yerine getiririm." dediğini anımsatan Ünal, şöyle devam etti:

"AK Parti'de bakanlık yapmış bir milletvekillimize, tabii ki sahip çıkacağız. Bununla ilgili herhangi bir endişe söz konusu değil. Sayın Tuğrul Türkeş de zaten bunu ifade etmiştir. Orada herhangi bir sorun yok. Bizim burada söylediğimiz şey şudur: AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir. AK Parti ile MHP arasında liderler düzeyinde herhangi bir sorun söz konusu değildir. Bazı genel başkan yardımcılığı seviyesinde yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık da tarafımızdan zaten açıklanmıştır."

Merve Kavakçı'nın Kuala Lumpur Büyükelçiliğine atanması

Ünal, CHP'nin Merve Kavakçı'nın Kuala Lumpur Büyükelçiliğine atanmasını bazı fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak eleştirmesine ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu:

"Bir şeyi doğru değerlendirelim. Eğer devletin yaptığı bir düzenleme ya da bir tasarruf, herhangi bir şekilde Anayasa'ya ya da mevcut hukuk düzenine aykırı değilse öncelikli olarak burada bir sorun yok demektir. Bu, siyasi iradenin aldığı bir karardır ve bu kararı birilerinin eleştirmiş olması da siyasetin doğası gereğidir ama şunu da unutmamak gerekir ki bu ülke, Sayın Merve Kavakçı'nın şahsında bir inanç ve kıyafet özgürlüğünün nasıl engellendiğine de maalesef şahit olmuştur.

Türkiye gibi özgürlüklerin, demokrasinin ve hukuk devletinin kıymetinin her an altının çizildiği bir ülkede geçmişte yaşanmış böyle bir tatsızlığın bugün bir iadeiitibar gibi tekrardan bir devlet tasarrufu ile eyleme dönüşmesini birilerinin yadırgamasını açıkçası anlamıyorum." AA