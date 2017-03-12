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Buradasınız : » » AK Parti halkoylaması sürecini değerlendirecek

AK Parti halkoylaması sürecini değerlendirecek

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, bakanlar ve milletvekilleri halkoylaması sürecini değerlendirmek üzere toplanacak.

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AK Parti halkoylaması sürecini değerlendirecek

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, bakanlar ve milletvekilleri halkoylaması sürecini değerlendirmek üzere toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, salı günü AK Parti Genel Merkezi'nde bakanlar ve milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.

Başbakan Yıldırım'ın, bakanlar ve milletvekillerine hitap edeceği toplantıda, halkoylamasına giden süreçte, bugüne kadar yürütülen çalışmaların yanı sıra kalan sürede yapılması planlananlar istişare edilecek.

Toplantıda, ayrıca bakanların Avrupa'da halkoylaması kampanyası yapmalarına dönük yasaklar ile iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.

Etiketler: AK Parti, halkoylaması, Başbakan Yıldırım
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