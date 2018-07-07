AK Parti Grup yönetimi belli oldu

27. dönem parlamentosu kapılarını açtı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte ilk kez 600 vekil yemin edecek.

TBMM'nin ilk grup toplantısını seçimden yüzde 42,56 oy oranıyla çıkan AK Parti yaptı. İlk önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu.

Ardından AK Parti Grup yönetiminde yer alan isimler de açıklanmaya başladı.

Grup Başkanı Naci Bostancı oldu. AK Parti Grupbaşkanvekilleri ise Mehmet Muş, Bülent Turan, Cahit Özkan, Özlem Zengin ve Emin Akbaşoğlu oldu.

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Kaynak: TRT Haber