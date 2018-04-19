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AK Parti Grup Başkanvekili Bület Turan: Uyum yasalarının çıkartılması için yeterli süre var

Uyum yasalarına ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bület Turan, "Uyum yasalarının çıkartılması için yeterli süre var. KHK'ya ihtiyaç olursa çıkartılır." dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:08





