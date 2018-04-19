Uyum yasalarına ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bület Turan, "Uyum yasalarının çıkartılması için yeterli süre var. KHK'ya ihtiyaç olursa çıkartılır." dedi.
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AK Parti Grup Başkanvekili Bület Turan: Uyum yasalarının çıkartılması için yeterli süre var