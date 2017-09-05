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Buradasınız : » » AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü hayatını kaybetti

AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü hayatını kaybetti

AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü, kanser nedeniyle yatarak tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü hayatını kaybetti

AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü vefat etti.

Tütüncü, kanser nedeniyle yatarak tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

AK Parti Giresun İl Başkan Vekili Kenan Tatlı, Tütüncü'nün cenazesinin bugün havayoluyla Giresun'a getirileceğini söyledi.

Tütüncü'nün cenazesinin, yarın öğle vakti merkez Hacı Miktad Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta defnedileceğini belirten Tatlı, "Rabb'im mekanını cennet eylesin." dedi.

"Dava arkadaşım, can dostum, kardeşim"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dava arkadaşım, can dostum, kardeşim, Giresun İl Başkanımız Hasan Ali Tütüncü Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadesini kullandı. 

Etiketler: AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü, kanser, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, giresun
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