AK Parti Genel Merkezi'nde 'evet' sevinci yaşanıyor

AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan çok sayıda vatandaş, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevincini yaşıyor.

Sandıkların açılmasının ardından, parti önünde toplanmaya başlayan vatandaşlar, kurulan dev boyutlu ekranlardan halk oylaması sonuçlarını takip etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasından "evet" çıktığının anlaşılmasıyla partililer de AK Parti Genel Merkezine gelmeye başladı.

Türk bayrakları, AK Parti ve üzerinde evet yazan bayraklarla genel merkez önüne gelen vatandaşların sayısı, giderek artıyor.

Alanda toplanan vatandaşlar, halk oylaması sürecinde parti tarafından meydanlarda çalınan şarkılar eşliğinde kutlama yapıyor. Alandaki bazı vatandaşların bozkurt işareti yaptığı görüldü.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı balkon konuşmasını bekleyenler zaman zaman çeşitli sloganlar attı.