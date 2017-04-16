  • 16 NISAN 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.739
    EURO 3.971
  • BIST 90063.69
    ALTIN 154.607
Buradasınız : » » AK Parti Genel Merkezi'nde 'evet' sevinci yaşanıyor

AK Parti Genel Merkezi'nde 'evet' sevinci yaşanıyor

AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan çok sayıda vatandaş, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevincini yaşıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
AK Parti Genel Merkezinde evet sevinci yaşanıyor

AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan çok sayıda vatandaş, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevincini yaşıyor.

Sandıkların açılmasının ardından, parti önünde toplanmaya başlayan vatandaşlar, kurulan dev boyutlu ekranlardan halk oylaması sonuçlarını takip etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasından "evet" çıktığının anlaşılmasıyla partililer de AK Parti Genel Merkezine gelmeye başladı.

Türk bayrakları, AK Parti ve üzerinde evet yazan bayraklarla genel merkez önüne gelen vatandaşların sayısı, giderek artıyor.

Alanda toplanan vatandaşlar, halk oylaması sürecinde parti tarafından meydanlarda çalınan şarkılar eşliğinde kutlama yapıyor. Alandaki bazı vatandaşların bozkurt işareti yaptığı görüldü.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı balkon konuşmasını bekleyenler zaman zaman çeşitli sloganlar attı.

Etiketler: AK Parti, ak parti genel merkezi, evet, halk oylaması, türk bayrakları, Başbakan Binali Yıldırım, balkon konuşması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER