AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Tek mühür daha doğru gibi bir formülasyon

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim ittifakı konusunda "tek mühür-çift mühür" tartışmalarına ilişkin, "Seçmeni, çok karmaşık prosedürlerle muhatap etmemek gerekir. Sanırım, bu çerçevede tek mühür daha doğru gibi bir formülasyon ortaya çıkıyor." dedi.

Yazıcı, özel bir televizyon kanalıda katıldığı programda, devam eden AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu toplantısında ilkelerin belirlendiğine değinerek, ittifakın isminin ya "Cumhur İttifakı" ya da "Milli Mutabakat İttifakı" olacağını açıkladı.

Partilerin oy pusulasında görünürlüğünün sağlanması ve ittifaka giren partilerin seçim sonucunda hazineden alacakları desteğin de kesilmesini önleyecek bir prosedür uygulanması konularında mutabakata vardıklarını bildiren Yazıcı, bunun nasıl formüle edileceğinin henüz netleşmediğini, komisyon nihai sonuca vardıktan sonra, alternatiflerin parti liderlerine sunulacağını, liderlerin de mutabık kalmasının ardından konunun partilerin yetkili organlarına geleceğini ifade etti.

"Tek mühür daha doğru gibi bir formülasyon ortaya çıkıyor"

"Tek mühür-çift mühür" tartışmalarına ilişkin Yazıcı, "Seçmeni, çok karmaşık prosedürlerle muhatap etmemek gerekir. Sanırım, bu çerçevede tek mühür daha doğru gibi bir formülasyon ortaya çıkıyor." dedi.

Milletvekili listesinin nasıl oluşacağının henüz netleşmediğini anlatan Yazıcı, "Bu ittifak, Türkiye kadar geniştir, 80 milyonu kuşatacak kadar değerlidir. 'Ben milli mutabakat içinde yer almak istiyorum' diyen ve katkı verebilecek her siyasi kuruma açık." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüzde 10 barajı korunacak"

Çalışmalarda seçim barajı konusunun tartışılmadığını vurgulayan Yazıcı, "Temsilde adalet, yönetimde istikrar bakımından yüzde 10 barajının korunacağı konusunda hemen hemen tartışma yok gibi." ifadelerini kullandı.

"Seçim ittifakına ilişkin düzenleme, Meclis gündemine gelecek ilk uyum paketinin içinde yer alacak mı?" sorusu üzerine Yazıcı, parti liderlerinin müzakeresinde konunun netleşeceğini kaydetti.

Erken seçim iddiaları için Yazıcı, "Şehir efsanesi, bu da seçim efsanesi." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA