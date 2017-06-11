AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan şehit ailesine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Zeki Koç'un Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki babaevine gelerek şehidin ailesine taziyede bulundu.

Partisinin Osmaniye İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Mahir Ünal, Kültür Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ile Suat Önal ve partililerle ilk olarak Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden Uzman Çavuş Zeki Koç'un Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyündeki babaevini ziyaret etti.

Baba Ali ve anne Zeynep Koç'a taziyelerini ileten Ünal, şehitliğin herkese nasip olmayan bir mertebe olduğunu belirterek aileye sabır diledi.

Şırnak'ta 31 Mayıs günü üst düzey askeri yetkilileri taşıyan askeri helikopter, yüksek gerilim hattına takılarak düşmüş, kazada aralarında Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç'un da bulunduğu 13 asker şehit olmuştu.