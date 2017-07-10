AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Kılıçdaroğlu isyanı teşvik etmektedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin 15 Haziran'da başlattığı yürüyüşün Maltepe'de bir mitingle sona erdiğini hatırlatan Ünal, "Siz, demokrasiyi, parlamentoyu, seçilmiş meşru hükümeti yok sayıyorsanız, sokağı adres gösteriyorsanız bunun adı faşizmdir. 100 bin kişinin sokağa çıkmasına yaslanarak 25 milyon kişinin sandıkta verdiği oyunu, iradesini yok sayıyorsanız, bunun adı faşizmdir." dedi.

Ünal, "Çünkü miting meydanında 10 maddeyi okuduktan sonra kabul edenler, etmeyenler oylamasıyla da demokrasi tarihi boyunca sokağın parlamentoya taşınma sürecini 'TBMM'nin iradesi elinden alınmıştır' gibi tuhaf bir argümanla miting meydanına taşıyan Kılıçdaroğlu, miting meydanında oylama yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, paralel bir yapı mı oluşturmak istiyor." şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu isyanı teşvik etmektedir"

Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, sandığı, seçimleri ve siyaseti referans göstermemektedir. Kılıçdaroğlu, sokağı ve konuşmasının sonunda ifade ettiği gibi isyanı teşvik etmektedir. Bir siyasetçi olarak Kemal Kılıçdaroğlu bunu nasıl yapabilir?" ifadelerini kullandı.

Ünal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Toplumsal düzeni ve demokrasimizi hedef alan, sandığı ve seçimi yok sayan ve isyan çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, maalesef topluma bir anarşizm sunmaktadır. Bundan vazgeçmesini kendisine tavsiye ediyoruz."

Zeybekci'nin Viyana ziyareti ile ilgili haberler

Ünal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Viyana'yı ziyaretinin Avusturya tarafından engellendiğine dair haberlere ilişkin de "Türkiye'nin Almanya'da, Hollanda'da ya da Avusturya'da kendi vatandaşlarıyla buluşmasının engellenmesi kabul edilebilir bir tutum değildir." dedi.

"Kılıçdaroğlu, CHP içerisinde FETÖ temizliği yapmamıştır"

17-25 Aralık 2013'ten sonra AK Parti'nin yerel seçimler, iki genel seçim ve üç kongrede kendi temizliğini yaptığını kaydeden Ünal, "Ama siyasi ayağından bahseden Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içerisinde hiçbir FETÖ temizliği yapmamıştır." ifadelerini kullandı.

Ünal, "Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik ve adil bir şekilde darbecileri yargılamaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu adil yargılamayı perdelemeye çalışmaktadır." şeklinde konuştu.