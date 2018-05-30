AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: 81 ilde mitinglerimizi yapacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin seçim beyannamesini incelediğini anlatan Ünal, "CHP, Türkiye'den bir sesle konuşmuyor. Amerika'dan ve Avrupa'dan bir sesle konuşuyor." dedi.

"Toptan bir siyasetle karşı kaşıya değiliz"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iddialarına ilişkin Ünal, "Burada aslında ciddiye alınacak ve siyasetin gündemine taşınacak bir siyasi argümanı konuşmuyoruz. Doldur, boşalt, atış serbest misali konuşan bir cumhurbaşkanı adayını konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD içerisinde bazı yapıların FETÖ'yü koruduğunu belirten Ünal, "Toptan bir siyasetle karşı karşıya değiliz. Orada da bir çok seslilik, parçalı bir siyaset hatta kimi zaman siyasetsizlik, kendi içinde mücadele eden, Suriye konusunda farklı düşünen yapılar var. Durum böyleyken, belli konularda ilişkilerimizi de sürdürüyoruz, belli konularda açık bir şekilde tavrımızı ifade ediyoruz. Sonuçta bir diplomasi yürüyor. Hiçbir şey tek başına siyah ya da beyaz değil." dedi.

"Muhalefet eski Türkiye'yi vaat ediyor"

Her şeyin çok belirgin, net olduğu, aktörlerin pozisyonlarının belirgin olduğu bir dünyada bulunulmadığını vurgulayan Ünal, muhalefetin eski Türkiye'yi vadettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda "küresel ölçekte oyun kuran ve sistemin içerisinde dengeler arasında gidip gelebilen önemli bir aktör" durumuna geldiğine dikkati çeken Ünal, Kudüs ve Suriye meselelerinde bunun görüldüğünü ifade etti.

"Sanki Türkiye değişiyor, etrafındaki her şey sabit"

Erdoğan'ın İngiltere ziyareti, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Erdoğan'a daveti gibi son günlerde Batı'dan gelen sıcak mesajların hatırlatılması üzerine Ünal, "Sanki Türkiye değişiyor, etrafındaki her şey sabitmiş gibi bakamayız. Her şey hızla değişiyor. 2006 yılındaki Almanya mı bugünkü Almanya, Hollanda mı Hollanda, kısaca AB? Yükselen ırkçılığı nereye koyacağız?" diye konuştu.

AK Parti seçim beyannamesinde gelecek 10 yıla Türkiye'nin nasıl hazırlandığı, bu konuda neler yapılacağının anlatıldığına işaret eden Ünal, buna karşın ana muhalefetin eski sistemi, eski Türkiye'yi vadettiğini kaydetti.

"Siyasi partilerin ittifak oluşturmasından neden rahatsızlık duyalım"

"Cumhur İttifakı'nın, muhalefetteki ittifaktan rahatsız olduğu"na ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Ünal, "İttifak yasasını, siyasi partiler ittifak yapsın diye hazırladık. Geçmişte olduğu gibi birtakım siyasi hülleler olmasın, gizli kapalı pazarlıklar yapılmasın, her şey milletin gözü önünde olsun diye ittifakı yasal bir zemine taşıdık. İttifakı, yasal bir zemine taşıyan siyasi parti olarak, diğer siyasi partilerin ittifak oluşturmasından neden rahatsızlık duyalım? Anayasa Mahkemesi bunu gündemine almışsa, almıştır." şeklinde konuştu.

"Tayyip Bey, 'Vakit Türkiye Vakti' konseptini beğendi"

"AK Parti'nin seçim kampanyasını yürüten ajansın değiştiğinin" hatırlatılması ve "Bunun Erol Olçok'un rahmetli olmasıyla alakası olup olmadığının" sorulması üzerine Ünal, şöyle devam etti:

"Bununla bir ilgisi yok. Geçtiğimiz iki yıl boyunca biz zaten Arter ile çalışmaya devam ettik. Arter ile beraber 15 Temmuz yıl dönümünü, partimizin 14 Ağustos etkinliklerini yaptık. Arter ve Erol Olçok ile Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ilişkisi kurumsal bir ilişki olmadı zaten. Cumhurbaşkanımız da Erol Bey'in cenazesinde 'Yol arkadaşım o benim' dedi. Bu birliktelik bir yol arkadaşlığıydı. Dolayısıyla bizim Erol Bey ile hatırasıyla geride bıraktıkları evlatlarıyla olan hukukumuzda herhangi bir sorun söz konusu değil."

AK Parti tarafından her seçim öncesinde farklı konseptler üzerinden kampanyanın kurulduğunu anımsatan Ünal, "Arter, bir sunum yaptı. Farklı bir ajans bir sunum yaptı. Tayyip Bey, 'Vakit Türkiye Vakti' konseptini beğendi. Bu defa 'Biz, konsept üzerinden gidelim' dedi. Arter ve Erol Bey'le olan hukukumuzda, yol arkadaşlığımızda herhangi bir şekilde bir eksiklik ya da hukukuna zarar verecek bir durum söz konusu değil." şeklinde konuştu.

"81 ilde mitinglerimizi yapmış olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting sayısında azalma olduğuna yönelik tespit üzerine Ünal, AK Parti tarafından kongrelerin yeni tamamlandığını, bu sürede 51 ilde Erdoğan'ın miting yaptığını hatırlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Şu anda yaptığımız planlamalarda tekrardan 51 ilin üzerine yaklaşık 30'a yakın ile gidiyoruz. Dolayısıyla biz yine 81 ilde mitinglerimizi yapmış olacağız. Herhangi bir eksiklik söz konusu değil." bilgisini paylaştı.

"AK Parti şu anda 1 Kasım'dan geriye düşmüş değil"

AK Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde parlamentoda çoğunluğu kazanamaması durumunda bir sorun oluşup oluşmayacağına yönelik soruya Ünal, "Öyle bir ihtimal görmüyoruz. AK Parti şu anda 1 Kasım'dan geriye düşmüş değil." yanıtını verdi.

Seçimlerin psikolojisini etkilemek için sahaya pompalanan bazı fikirler olduğunu belirten Ünal, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumu Tayyip Erdoğan'a vereceğim ama genel seçimlerde AK Parti'ye oy vermeyeceğim", "AK Parti, 1 Kasım'ın gerisine düşmüş durumda" gibi birtakım söylentiler yayıldığını anlattı.

"Karşımıza çıkanlar derslerine çalışsınlar"

Manifestoyu yapılmayanlar üzerinden değil, yaptıklarının üzerine ne konulacağı üzerinden yazdıklarını aktaran Ünal, "AK Parti'nin arkasında 16 yıl boyunca hatasıyla sevabıyla yaptıkları var. Karşımıza çıkanlar da lütfen hazırlıklı bir şekilde çıksınlar, derslerine çalışsınlar." yorumunda bulundu.

Olağanüstü hal (OHAL) ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Ünal, "Bu OHAL, geçmişteki OHAL'ler gibi vatandaşa karşı ilan edilmedi, teröre ve Türkiye'ye dönük terörist faaliyetlere karşı ilan edildi. O bizim kaldırdığımız OHAL, teröristle vatandaşı birbirinden ayırmıyordu. Bugünse vatandaşa karşı son derece dikkatli, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, huzurunu, güvenini koruyan ama öbür taraftan da teröre ve terör olaylarına karşı son derece dikkatli bir devlet var." değerlendirmesini yaptı.

Mahir Ünal, terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD ve FETÖ'ye dönük son derece etkin bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı.

"Türk yargı sistemine dönük bir algı oluşturuyor"

FETÖ'nün en başarılı olduğu konuları sabotaj ve manipülasyonlar olarak niteleyen Ünal, buna karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Ünal, FETÖ yargılamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"FETÖ yargılamaları çok sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarımızı sonuna kadar yerine getiriyoruz, mahkemeler son derece şeffaf bir şekilde bunları yargılıyor, hakim ve savcılar bu konuda son derece titizler, AİHM'ye yarın başvurulduğunda herhangi bir sorun çıkmasın diye büyük bir hassasiyet gösteriliyor. Ama ana muhalefet partisi her ağzını açtığında FETÖ'yü yargılayan yargı sistemimizle, hakim ve savcılarla, mahkemelerle ilgili öyle ifadeler kullanıyor ki bunlar Avrupa'da ve AİHM nezdinde çok ciddi anlamda Türk yargı sistemine dönük bir algı oluşturuyor."

Kaynak: AA