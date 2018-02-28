AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Kimse terörü ve terörist unsurları korumaya kalkışmasın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı, Türkiye tarafından iyi okunmalı" açıklamasının sorulması üzerine Ünal, BM şartının 51. maddesi temelinde Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullandığını hatırlattı.

Türkiye'nin Suriye'de savaşın tarafı olmadığını, hem kendi iç güvenliği hem de sınır güvenliği açısından Afrin'i terörist unsurlardan temizlemek için bölgede olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı bu kararın masum insanları korumak amaçlı olduğu biliniyor. Eğer, ABD Dışişleri Sözcüsü, masum insanların korunması için alınmış bu kararı, orada terörist unsurların korunması için kullanılacak şekilde temelden yoksun bir açıklamaya dönüştürüyorsa burada oturup bunu düşünmesi gereken sayın sözcüdür. Afrin'de yürüttüğümüz temizlik harekatını bağlayacak bir karar niteliğinde değildir bu. Suriye'de hem insani yardım götürülmesinin önünü açmak hem de oradaki masum insanların korunmasını sağlamak için alınan bir kararı kimse terörü ve terörist unsurları korumak için kullanmaya kalkışmasın."

"İttifakın hukuki altyapısını oluşturuyoruz"

Ünal, "MHP'den 'BBP'nin ittifakta yer almasını doğru bulmuyoruz' açıklaması geldi. BBP de ittifaka destek veriyor. Bu açıklama süreci akamete uğratır mı?" sorusu üzerine, şu anda ittifakın hukuki altyapısına ilişkin bir yasal düzenleme yaptıklarını söyledi.

TBMM Anayasa Komisyonu'nda dün itibariyle görüşülmeye başlayan bu düzenlemenin, yasalaştıktan sonra ittifakın önünün açılacağını ve siyasi partilerin ittifaka ilişkin görüşmelerini yapmaya başlayacaklarını anlatan Ünal, daha sonra ittifak protokollerinin düzenleneceğini ifade etti. Ünal, bu konuları konuşmak için henüz erken olduğunu, ittifakların siyasi partilerin üst kurullarının yapacağı değerlendirmeler çerçevesinde gerçekleşeceğini dile getirdi.

Ünal, "CHP'nin İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yapabileceği ve bunun 'ilkeler platformu' kapsamında gerçekleşebileceği söylendi. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine de, şu yanıtı verdi:

"Zaten ittifaklar ilkeler çerçevesinde olur. Bu, şu demek; CHP, önümüzdeki süreçte belli bir hukuki ittifak zemini arıyor anlamına geliyor. Biz de bunu olumlu karşılıyoruz. Zaten yaptığımız bu düzenleme sadece AK Parti, MHP için değil. Geçmişte hülle yolu ile yapılan ittifakları hukuki zemine kavuşturmak için bu düzenleme gerçekleştirildi. Dolayısıyla bütün siyasi partilerin ittifak yapabilmelerinin önünü açan bir düzenleme. CHP ve diğer siyasi partiler de bir ittifak düşünüyorlarsa bu da Türk siyaseti açısından önemli bir gelişme."

Erken yerel seçim iddialarına ilişkin ise Ünal, "Biz, herhangi bir şekilde erken seçim düşünmüyoruz. Seçimler kendi tarihlerinde ve zamanında yapılacak" dedi.

Kaynak: AA