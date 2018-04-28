AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Abdullah Gül tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarını değerlendirdi.

Hamza Dağ, Abdullah Gül'ün sözlerine tepki gösterdi.

"Ben bir fani olarak bu dünyada birçok yeri kazandım, birçok yerde görev yaptım diyor. Başbakanlık yaptım, genel başkanlık yaptım, Cumhurbaşkanlığı yaptım. Yani açıkçası bu görevlerin tamamında Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yüksek payının, çok çok yüksek payının, hatta etkin bir belirleyiciliğinin olduğunun bilmeyen artık bu ülkede yok, dünyada yok."

"Böyle bir veda hiç yakışmadı"

Dağ, Gül'ün o makamlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde geldiğini söyledi.

"Yani fani olarak birçok görevde yer almış birinin ve bunu da benim başka fani olarak bir talebim gibi ifade etmesine baktığınızda kime karşı rakip olacaksın diye sorarlar adama. Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olacaksın ama o mevki makamlara Recep Tayyip Erdoğan sayesinde geldiğini de bilmesi lazım. Siyaseten böyle bir vedada bulunmak hiç yakışmadı diyorum."

Kaynak: TRT Haber