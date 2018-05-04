Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Ana muhalefet, ittifak yasası için bize teşekkür etmeli"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,16 Nisan'da yapılan halk oylamasında partiler arası diyalogların artacağını, daha demokratik ve özgürlükçü bir ortamın doğacağını söylediklerini hatırlatarak, uyum yasaları çerçevesinde bu konuda adımlar attıklarını hatırlattı.

Dağ, ana muhalefetin TBMM'de ittifak yasası görüşülürken buna karşı söylemlerde bulunduğuna dikkat çekerek, "Geldiğimiz noktada baktığımızda bu Seçim Yasası'ndaki durumdan ana muhalefetin istifade ettiğini ve ittifak sürecini başlattığını, ittifak sürecini bir noktaya getirdiğini görüyoruz. Ana muhalefet partisinden ve diğerlerinden böyle bir yasayı Meclis'ten geçirme noktasında ciddi bir çaba gösterdiğimiz için bize teşekkür etmesini bekliyorum" dedi.

Yapılan değişiklikle partiler arası diyalogların ve görüşmelerin arttığına işaret eden Dağ, "Bunu muhalefetin oluşturduğu ittifakta da çok net bir şekilde görebiliyoruz" dedi. Dağ, şu açıklamaları yaptı:

"Son yaptığımız düzenleme de aslında bunun için yapılan bir uğraştır. Birileri ısrarlı bir şekilde kamplaşmadan bahsetme noktasında olsa da aslında kamplaşmayı kendilerinin oluşturduğunun, bizim kamplaşmayı giderecek işlemler ve eylemler yaptığımızın göstergesidir. Çünkü şu anda bir araya gelmelerinin veya böyle bir ittifak kurmalarının temelini oluşturan parti AK Parti olmuştur, aslında Cumhur İttifakı olmuştur.

Kendileri bir çatı oluşturmaya çalıştılar, o çatıyı oluşturamadılar. Çünkü temelleri göçüktü, cumhurbaşkanı adayı için bir temel yoktu, ortada bir bina yoktu. Bir bina olmayınca çatı oluşturmak mümkün değil. Şimdi milletvekilliği için bir çatı oluşturmuş noktadalar, onun temelini de bizim yaptığımız ittifak yasasıyla oluşturabiliyorlar. O binayı da kendilerine bırakmış olsaydık, açıkçası onlar yapamazdı."

"Şu anda en hazır parti biziz"

Dağ, AK Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri hazırlıkları hakkında "Şu anda en hazır parti biziz, en hazır ittifak da Cumhur İttifakı. MHP dışındaki muhalefet partilerine baktığımızda, Meclis içi ve Meclis dışı fark etmez, muhalefetin seçime bir hazırlığı söz konusu değil" dedi.

AK Parti'nin ittifak meselesini aylar öncesinde çözdüğünü, aday konusunda problem yaşamadığını vurgulayan Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz manifestomuzu, seçim beyannamemizi ve seçim döneminde ortaya koyacağımız strateji doğrultusundaki çalışmaları neredeyse yüzde 100'e yakın tamamlamış vaziyetteyiz. Şu anda ne yapacağımızı, nasıl bir yol yürüyeceğimizi bilir noktadayız. Muhalefetin ise bu noktada baktığımızda bir hazırlığının olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz."

AK Parti'nin sadece seçim dönemlerinde değil her ay mutlaka kamuoyu araştırması yaptırdığını söyleyen Dağ, "Uzun zamandır, ben bu göreve geldiğimden bu yana kamuoyu araştırmalarını takip ediyorum. Bizim cumhurbaşkanlığı noktasında bir problemimiz yok, ilk turda Allah'ın izniyle öyle az bir oyla değil inşallah iyi bir oy ile sonuç alacak bir durumumuz var. Meclis aritmetiği noktasında hem ittifakın hem de AK Parti'nin bu anlamda da hiçbir problemi olmadığını görüyoruz, gözlemliyoruz" dedi.

Kaynak: AA