AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: İftiralarla, yalan belgelerle muhalefet yapılmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kılıçdaroğlu'nun en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yönelik sözlerinin perdenin son kapanışı olduğunu söyleyerek, "Kılıçdaroğlu burası üçüncü dünya ülkesi değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sen kendini üçüncü dünya ülkesinde sanabilirsin. Bu ülkenin devlet başkanına, Cumhurbaşkanına, iftira atmaya hiç mi utanmıyorsun? Elinde sahte belgelerle grup toplantısında dosyalarını sallayarak, attığın iftiralardan hiç mi utanmıyorsun? Eğer o belgelerin gerçekse aynı gün basın mensuplarına, medyaya neden vermedin? Mahkemeler orada. Neden bu dosyaları mahkemelere vermedin? Uluslararası bütün güçlerin Türkiye üzerine yapmış olduğu saldırılar ortadayken, sen ana muhalefetin lideri olacaksın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti başkanına iftira atacaksın. Bu millet seni o sandıkta bin kez gömer haberin olsun. 2019 seçimleri CHP Genel Başkanının sandığa gömüldüğü gün olacaktır. İftiralarla, yalan belgelerle muhalefet yapılmaz. Adalet yolda aranmaz Kılıçdaroğlu. Adalet önce vicdanda olacak. Senin vicdanın var mı ki acaba o sahte belgeleri dünyanın lideri Cumhurbaşkanımıza, onun ailesine iftira atmaya hiç utanmadın." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bir ilkini yaşıyoruz"

Milletin, partililerin kuruluşuna omuz ve gönül verdiğinde 15 yıl iktidarda kalabileceklerini kimsenin düşünmediğini belirten Çalık, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bir ilkini yaşıyoruz. İlk kez 15 yıllık tek başına iktidar olan, demokrasiyle seçimle iktidara gelen bir partiyiz. Bu partinin mensubu olmaktan, lideri Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yürümekten ne kadar onur, gurur duysak az." diye konuştu.

Çalık, il binasına girerken Zonguldak Belediyesi'nin alması gereken çöpleri gördüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Zonguldak'ın merkezinde bu saatte bu kadar çöp varsa CHP'nin yerel anlayışının ne olduğunu herkes bir kez daha görsün. Geçen hafta Tekirdağ'daydım. Oradaki yolları görmenizi isterim. Tekirdağ Belediyesi, CHP'li bir belediye. Sadece laf üretiyorlar. Yollar dizlerimize kadar çamur. Çamurlar içerisinde bırakmışlar oradaki kardeşlerimi. CHP genel müdürü laf, iftira belgelerini üreteceğine önce gelsin belediye başkanlarını bir kontrol etsin. Nasıl temizlik yapıyorlar? Vatandaşlarımıza götüremedikleri hizmetleri görsünler. Yerel yönetimleri bilmiyorlar. AK Parti'li belediyelerimizden öğrensinler."

"Başka hiçbir partiyi rakip olarak tanımıyoruz"

Kendisini yenileyen bir parti olduklarını vurgulayan Çalık, başka hiçbir partiyi rakip olarak tanımadıklarını, sadece kendileriyle yarıştıklarını bildirdi.

AK Parti'nin kendini yenileyerek 15. yılını tamamladığını dile getiren Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah nasip ederse nice 15 yıllarda da milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu hizmetleri yaparken, bu adımları atarken, 'Şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya fırsat bulamadı.' diyorlar ya, biz hem şeytan taşladık hem de Allah'a hamdolsun tavafımızı, hizmetimizi milletimizle buluşturduk. Demokrasilerin vazgeçilmezi iktidar partileridir. Buna saygı göstermeyen zihniyetler, askeri ve bürokratik vesayetler vardı. Başta Cumhurbaşkanım olmak üzere bütün vesayetlerin bitmesi için canla başla mücadele etti. Seçimle gelen iktidarların seçimle gitmesi gerektiğini Türkiye'de herkese öğrettik. Sekteye uğratmak isteyenlere bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz."

Çalık, "Ana muhalefet partisi demek iktidara alternatif parti demektir." diyerek, ana muhalefet partisinin, iktidar partisinin yaptıklarını eleştirirken yerine neyi koyacağını, hangi projeyi yapacağını, Türkiye'nin önüne hangi yatırımlarla geleceğini anlatması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun icraatlara alternatif üretmesi gerektiğini dile getiren Çalık, şunları kaydetti:

"Sen ne yaptın? Her gün yeni bir yalanla, iftirayla Türkiye'yi meşgul ettin. Yapmış olduğun yalanların sınırı yok. Milletin iradesine, bayrağına, milletin ve ümmetin ezanına saldırı yapan hain terör örgütü FETÖ darbe yapmak isterken sen neredeydin ey Kılıçdaroğlu? Arkasından, 'Ben darbenin yapılmasına karşıyım.' dedin, Yenikapı ruhuyla 'Ben de varım.' dedin. 3 ay sonra söylediği sözü yedi ve 'Bu darbe kontrollü darbedir.' dedi. O gün yapmış olduğu açıklamalar bugün partisinde kendisinin tartışılmasına sebebiyet veriyor. 'Kontrollü darbe' cümlesi hepimizin dikkat kesilmesi gereken bir cümledir. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsun. O gazilerimizin göz yaşlarına sebebiyet veriyorsun."

"Kılıçdaroğlu burası üçüncü dünya ülkesi değil"

Kaynak: AA