AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" mesajı yayımladı

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Geleceğimizin mihenk taşı, toplumun hafızası, değerli büyüklerimizin, ikinci bahar niteliğindeki bu dönemlerinde kendilerine yönelik çalışmalarımıza kararlılık ve azimle devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çalık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşlılığın hayatın özel ve değerli dönemlerinden biri olduğuna işaret etti.

Yaşlıların, tecrübeleriyle geçmiş ile geleceğe gönül ve nesil köprüsü kurduğunu belirten Çalık, "Onlar sayesinde bugün geleceğimize yön veriyor, hayatımızı şekillendiriyoruz. Büyüğüne saygıda kusur eden, bilgi ve deneyimlerinden istifade etmemekte direnen toplumlar körelmeye, işlevsizleşmeye ve mental sorunlarla karşı karşıya kalmaya mahkumdurlar. Öyle ki milletimiz dünden bugüne atasına, yaşlısına, çınarına daima sahip çıkan bir toplum olmasının yanı sıra gelecek nesillerinin de bu bilinç ve düşünce ile idrak etmelerine vesile olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana yaşlıları daima baş üstünde tuttuğunu ve tutmaya da devam edeceğini vurgulayarak, sosyal devlet anlayışının getirdiği düsturla yaşlılara yönelik özel programlar oluşturup, onları ötekileştirmemeye, yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca kurulan, il ve ilçe teşkilatları bünyesinde görevini sürdüren Yaşlılar Koordinasyon Merkezlerinin (YKM), 65 yaş ve üzeri vatandaşların sorunlarına yönelik sunduğu çözüm odaklı çalışmalarla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini bildiren Çalık, mesajında şunları kaydetti:

"Sağlıklı yaşlanma hedefi doğrultusunda ihtiyaç ve taleplere cevap verme misyonu ile hareket eden YKM'lerimiz, yaşlılığı bir sorun olmaktan çıkaracak projeler üzerinde çalışmaya hızla devam etmektedir.

Geleceğimizin mihenk taşı, toplumun hafızası, değerli büyüklerimizin, ikinci bahar niteliğindeki bu dönemlerinde kendilerine yönelik çalışmalarımıza kararlılık ve azimle devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle elleri öpülesi, ömürlük saygıyı hakeden büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, kendilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum."