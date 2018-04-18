  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.008
    EURO 4.961
  • BIST 112099.01
    ALTIN 173.745
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş: Olağan kongre seçimden sonra yapılabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş: Olağan kongre seçimden sonra yapılabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Olağan Kongresi'nin tarihine ilişkin, "Olağan kongre seçimden sonra yapılabilir." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Olağan Kongresi'nin tarihine ilişkin, "Seçimden sonraya kalabilir. Ramazan ayında kongre yapma işi biraz zor ama henüz daha yetkili kurullarımızla bunu konuşmadık. 12 Eylül bizim üç yılımızı doldurduğumuz tarih. Ama büyük olağan kongremizi toplama biraz zor gözüküyor. Ramazandan sonra yetiştirmemiz de zor görülüyor. Ama bu kesin bir şey değil. Seçim takvimi içerisinde sıkışabilir ve seçimden sonraya kalabilir." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER