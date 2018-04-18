AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş: Olağan kongre seçimden sonra yapılabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Olağan Kongresi'nin tarihine ilişkin, "Seçimden sonraya kalabilir. Ramazan ayında kongre yapma işi biraz zor ama henüz daha yetkili kurullarımızla bunu konuşmadık. 12 Eylül bizim üç yılımızı doldurduğumuz tarih. Ama büyük olağan kongremizi toplama biraz zor gözüküyor. Ramazandan sonra yetiştirmemiz de zor görülüyor. Ama bu kesin bir şey değil. Seçim takvimi içerisinde sıkışabilir ve seçimden sonraya kalabilir." dedi.

Kaynak: TRT Haber