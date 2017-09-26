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AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel için cenaze töreni düzenlendi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel için TBMM'de cenaze töreni düzenledi.

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel için cenaze töreni düzenlendi

Törene Abdulkadir Yüksel'in eşi Kadriye Yüksel, çocukları Sadettin, Müslüm ve Hayriye Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, siyasi partilerin grup başkanvekilleri eski ve yeni milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Valisi Ercan Topaca katıldı.

Törende Yüksel'in cenazesinin ambulansa konulması sırasında Kadriye Yüksel'in fenalaştığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından TBMM'den ayrıldı.

TBMM Başkanı Kahraman da Başbakan Yıldırım ve bazı AK Partili yöneticilerle makamına geçti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel, dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Yüksel, 3 Temmuz 1962'de Şanlıurfa Birecik'te doğdu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitiren Yüksel, 10 yıl Birecik Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Yüksel AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürüyordu.

Etiketler: AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, tbmm, cenaze töreni
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