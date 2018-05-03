AK Parti Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için grup kararı aldı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısının kapalı oturumunun ardından konuştu. AK Parti TBMM Grubu, 24 Haziran seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterildiği grup kararını okudu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Önemli hizmetler yaptık, önemli kararlar aldık. Mensubu olduğumuz siyasi geleneğin Türkiye yönetiminde 70 yıla yakın bir geçmişi var. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Demokrasi ve özgürlük başta olmak üzere siyasi istikrar güven ve kalkınma davamız milletin refahı, gücü bakımından çok önemli. Aynı zamanda bu durum bölge ülkeleri için de büyük bir güvence.

#SONDAKİKA

Başbakan Binali Yıldırım: AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifakla aldığımız kararla Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz.https://t.co/iPAEx30dwN pic.twitter.com/UaqdndjCmk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Mayıs 2018

16 yıllık iktidarımızın başarı dolu mazisiyle milletimizden tekrar yetki isteyeceğiz. Birileri mikroskopla cumhurbaşkanını aramaya devam etsin, biz adayımızı, milletimiz bizim adayımızı çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır. Bizim adayımız milletin adamıdır. AK Parti olarak kapalı grup toplantısında aldığımız kararla Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'nin grubunun ittifakla Türkiye'nin liderini cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Kaynak: TRT Haber