  • 22 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.674
    EURO 4.331
  • BIST 108488.69
    ALTIN 151.023
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'AK Parti, dünyada en fazla üyeye sahip olan siyasi teşkilattır'

'AK Parti, dünyada en fazla üyeye sahip olan siyasi teşkilattır'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İpsala 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
AK Parti, dünyada en fazla üyeye sahip olan siyasi teşkilattır

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Yapılacak seçimlerde devam edecek ya da yerine yenisi gelecek herhangi arkadaşımız, yeni yöneticilerimiz geçmiş 16 yıldan edinmiş oldukları tecrübe ile 2023'e 2053'e ve 2071'e doğru bu hareketi, bu partiyi Türkiye'yi taşımak için rol alacaklar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü AK Parti'ye baktığımız zaman dünyada en fazla üyeye sahip olan siyasi teşkilattır. 10 milyon 500’e varan üye sayısıyla böyle bir sivil toplum örgütü başka bir yerde yoktur.

Bu parti 16 yıldan bu yana kurulduğu tarihten itibaren milletin bağrından çıkan bir parti olarak her daim kendisine milletin istikametine rotalar ekleyerek ülkeyi değiştirmiş, dönüştürmüş, geliştirmiş, insanımızın ve milletimizin refah seviyesini arttırmış her şeyden önemlisi yeniden bu milletin kendisine olan öz güvenini tekrar kazanmasına vesile olmuş bir partidir. Sizler mahalle yöneticisi olabilirsiniz, sizler mahalle başkanı olabilirsiniz, bizler milletvekilleri, bakanlar olabiliriz. Ama unutulmaması gereken bir şey var ki hepimiz aynı şemsiyenin altında, birimiz o mevkide ya da bu yerde, birimiz o hizmette ya da bu görevde, hepimiz birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için aynı ruh altında birleştik ve aynı samimiyeti gösteriyoruz." diye konuştu.

Yeni Türkiye'nin imar ve inşası için hep birlikte çalışacaklarını aktaran Çavuşoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sizler tarih yazıyorsunuz bugün farkında olmayabilirsiniz ama sizden 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra tarih sayfalarında bugünün Türkiye'si altın harflerle yazıldığında bu teşkilata omuz veren siz sayın kardeşlerimiz, kendi torunları, kendi nesilleri tarafından hayırla yad edilecek ve hepinizden gurur duyulacak. Biz 2001 yılında kurulduğumuzda bu ülke ekonomik kara dehlizlerin içerisinde yıpranmak durumundaydı. Ekonomik darboğaz içerisindeydik. Gerçekten kendimize olan öz güvenimizi tamamen yitirmiş, dışarıdaki ülkelerdeki vatandaşlara sahip çıkan devletlerin büyük bir iftiharla onlardan söz eder, onlarla ilgili bir kıskançlık ifadelerinde bulunurken, geldiğimiz noktaya baktığımız zaman 16 yıldan bu yana Türkiye'de kim ne derse desin bir tarih yazılıyor ve bu tarihi elinde tutan, bu kaderi elinde tutan insanlar da sizlersiniz. Bunu böyle bilmeniz gerekiyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER