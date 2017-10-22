'AK Parti, dünyada en fazla üyeye sahip olan siyasi teşkilattır'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Yapılacak seçimlerde devam edecek ya da yerine yenisi gelecek herhangi arkadaşımız, yeni yöneticilerimiz geçmiş 16 yıldan edinmiş oldukları tecrübe ile 2023'e 2053'e ve 2071'e doğru bu hareketi, bu partiyi Türkiye'yi taşımak için rol alacaklar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü AK Parti'ye baktığımız zaman dünyada en fazla üyeye sahip olan siyasi teşkilattır. 10 milyon 500’e varan üye sayısıyla böyle bir sivil toplum örgütü başka bir yerde yoktur.

Bu parti 16 yıldan bu yana kurulduğu tarihten itibaren milletin bağrından çıkan bir parti olarak her daim kendisine milletin istikametine rotalar ekleyerek ülkeyi değiştirmiş, dönüştürmüş, geliştirmiş, insanımızın ve milletimizin refah seviyesini arttırmış her şeyden önemlisi yeniden bu milletin kendisine olan öz güvenini tekrar kazanmasına vesile olmuş bir partidir. Sizler mahalle yöneticisi olabilirsiniz, sizler mahalle başkanı olabilirsiniz, bizler milletvekilleri, bakanlar olabiliriz. Ama unutulmaması gereken bir şey var ki hepimiz aynı şemsiyenin altında, birimiz o mevkide ya da bu yerde, birimiz o hizmette ya da bu görevde, hepimiz birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için aynı ruh altında birleştik ve aynı samimiyeti gösteriyoruz." diye konuştu.

Yeni Türkiye'nin imar ve inşası için hep birlikte çalışacaklarını aktaran Çavuşoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sizler tarih yazıyorsunuz bugün farkında olmayabilirsiniz ama sizden 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra tarih sayfalarında bugünün Türkiye'si altın harflerle yazıldığında bu teşkilata omuz veren siz sayın kardeşlerimiz, kendi torunları, kendi nesilleri tarafından hayırla yad edilecek ve hepinizden gurur duyulacak. Biz 2001 yılında kurulduğumuzda bu ülke ekonomik kara dehlizlerin içerisinde yıpranmak durumundaydı. Ekonomik darboğaz içerisindeydik. Gerçekten kendimize olan öz güvenimizi tamamen yitirmiş, dışarıdaki ülkelerdeki vatandaşlara sahip çıkan devletlerin büyük bir iftiharla onlardan söz eder, onlarla ilgili bir kıskançlık ifadelerinde bulunurken, geldiğimiz noktaya baktığımız zaman 16 yıldan bu yana Türkiye'de kim ne derse desin bir tarih yazılıyor ve bu tarihi elinde tutan, bu kaderi elinde tutan insanlar da sizlersiniz. Bunu böyle bilmeniz gerekiyor."

Kaynak: AA